Пустившего убийцу в детский сад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонии

В Нарьян-Маре суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима 35-летнего охранника детского сада, где убили ребёнка, сообщает региональное управление СК.

Следствие и суд установили, что охранник дистанционно открыл дверь в детский суд злоумышленнику — 36-летнему Денису Поздееву, который позвонил в домофон. Поздеев вошёл в детский сад и убил мальчика во время тихого часа.

Охранник признал вину частично, объяснив, что принял мужчину за одного из родителей. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (статья 238 УК РФ), его также обязали выплатить в пользу потерпевших компенсацию морального вреда по 600 тыс. рублей каждому.

Напомним, в конце октября 2019 года житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашёл в детский сад «Сказка», поднялся в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети, и ударил ножом шестилетнего ребёнка, мальчик умер на месте. Поздеев объяснил свои действия голосами в голове и «заклинаниями». Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.