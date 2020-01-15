Подозреваемого в убийстве ребёнка в Нарьян-Маре признали невменяемым

Денис Поздеев, который ворвался в детский сад в Нарьян-Маре и убил ребёнка, психически нездоров и в момент совершения преступления был невменяем, со ссылкой на данные экспертизы сообщает управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребёнка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания», — говорится в сообщении.

Экспертиза в НИИ Сербского подтвердила, что он болен и нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Сотрудник охранного предприятия, который пропустил мужчину в здание, частично признал свою вину в халатности — по его словам, он принял подозреваемого за родителя одного из детей.

Напомним, полиция задержала 36-летнего Поздеева 31 октября. По версии следствия, он подошёл к детскому саду во время тихого часа и позвонил в домофон. Охранник, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь. Мужчина поднялся на второй этаж и прошёл в спальню группы. Воспитатели попытались его остановить, но Поздеев их оттолкнул, подошёл к одной из кроватей и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

Сотрудники детского сада удерживали нападавшего до прибытия правоохранительных органов. В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном.