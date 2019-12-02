«Пусть твой внутренний осьминог скорее проснётся!». Итоги эксперимента АН «Между строк» в бассейне

В минувшее воскресенье в бассейне «Дельфин» Нижнего Тагила состоялся финальный заплыв учеников школы правильного спорта I Love Supersport. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова, честно прошедшая всю программу вместе с шестью другими участниками, присутствовала на нём в качестве зрителя. Но это обстоятельство не сильно расстроило начинающую пловчиху, ведь главное, что она решилась посмотреть в лицо своему страху воды и с помощью учеников и тренера поняла: важным шагом было просто прийти на обучение.

Четвёртая неделя. Финальный заплыв и внутренний осьминог

Три раза в неделю в течение всего ноября я ходила на тренировки в бассейн. Носила с собой на работу по два контейнера с едой, чтобы не быть голодной на занятиях. Смотрела все видео, которые присылали организаторы в чат учеников. Честно старалась выполнять каждое упражнение. Радовалась за успехи других учеников. Особенно за Катю, которая, как и я, пришла побороть боязнь воды и на последних трёх тренировках самостоятельно плавала без помощи каких-либо девайсов.

Я же всю последнюю неделю занималась с дощечкой из пенопласта. Такой была установка тренера — научиться делать упражнения идеально с помощью поддерживающего устройства. По мнению тренера, так мозг забывает про страх воды, а тело запоминает все движения. В конце концов, после определённого количества повторений, я обязательно поплыву. Просто 12 занятий мне оказалось недостаточно.

Из семи участников программы на финальный заплыв пришли четверо. Я просто не догнала остальных ребят в полученных скиллах, а Катя и Юра, у которых многое получилось, не были готовы психологически.

«Не знаю, почему ребята в последний момент отказались прийти на заплыв. Возможно, подумали, что не готовы, но у них были все шансы проплыть. Тут свою роль сыграли страхи, с которыми им ещё предстоит работать», — считает тренер Андрей Стасик.

Трое из четырёх пловцов преодолели 1000 метров (40 бассейнов) вместо минимальных 500. Каждый получил в финале красивую голубую медаль в форме сердечка и незабываемые эмоции. А мне вручили наклейку-«татуировку» в виде осьминога, который у моряков и пловцов считается символом удачи.

«Пусть твой внутренний осьминог скорее проснётся!» — напутствовала меня руководитель школы правильного спорта I Love Supersport Анна Штейнварг.

После финального заплыва по традиции участники отправились в кафе восполнять потерю углеводов. Во время небольшого застолья ребята обсудили свои успехи и планы на будущее.

«Я родилась на юге, но плавать нормально не умела: плавала по-собачьи, как все. Потом эту программу прошла коллега, она меня так вдохновила своими рассказами, что я тоже решилась. Пришла домой и сказала, что иду в школу плавания. Надо мной все домашние посмеялись, но это сначала. Я не была уверена, что за месяц можно научиться хоть чему-то, ведь процесс обучения плаванию довольно длительный. Детей учат два-три года. Но оказалось, что такая методика работает. Сегодня я плыла и получала удовольствие от процесса», — призналась ученица школы плавания Наталья.

Ещё одна участница программы Маша, которая уже четвёртый год занимается моржеванием и которая на одной из тренировок «запрограммировала» меня на уверенность в себе, пришла учиться плавать на длинные расстояния.

«Менее грандиозный план включал в себя психологическую часть: убрать страх выдоха воздуха в воду и опускание лица вниз. Эта часть плана выполнена полностью. Но я не ожидала, что дыхание будет заканчиваться так быстро, его будет банально не хватать. Благо, поняла это практически на втором занятии и подкорректировала запросы. Попутно пришлось решать неожиданно всплывшие дополнительные психологические моменты: не отстать от лидеров. Спустя три недели я поняла, что окончательно и бесповоротно влюбилась в кроль. А также на себе испытала, что кроль — отличный способ прокачать не только тело от макушки до пальцев ног, но и психику», — говорит Маша.

Для бегуна Михаила курс в школе плавания стал одним из этапов подготовки к триатлону. В следующем году он планирует освоить велосипед.

«Я умел раньше плавать, Тагильский пруд переплывал туда-обратно. Наверное, поэтому тем, кто имел раньше представление о плавании и у кого нет боязни глубины, попроще что-то даётся. Я раньше никаких курсов по плаванию не проходил, переучиваться мне было не надо, а это было бы намного сложнее, чем учиться. Каждый урок был новым для меня, что-то получалось не сразу, а через занятие-два. Помогали видео со стороны. Ну и главное в этой программе — полностью довериться тренеру и системе», — считает Михаил.

А мне хочется сказать спасибо нашему тренеру Андрею Стасику, который в какой-то момент понял, что настойчивые уговоры со мной не работают, и ослабил хватку. Андрей разрешил заниматься с поддерживающим устройством, успокаивал, когда что-то не получалось.

Ещё мне понравился настрой других учеников школы плавания. Я видела, что всем им было непросто, даже тем, кто умел плавать до прихода сюда. Ребята не пропускали тренировки, старались делать упражнения. И такой боевой настрой очень помогал отстающему ученику, то есть мне.

Все мы очень разные: кому-то нужно больше времени, кому-то — смелости, кому-то — и того и другого. Мне же было сложно просто заставить себя прийти на тренировку. Не всегда, но бывало, что пресловутая лень и банальная усталость боролись с чувством ответственности. Но этот месяц показал мне, что я сильнее, чем думала раньше.