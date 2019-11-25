Эксперимент АН «Между строк»: сможет ли журналист с боязнью воды через месяц проплыть 20 бассейнов? Часть 3

Эта неделя — одна из самых сложных для нашего нетонущего журналиста Екатерины Барановой. Осталось всего три занятия по плаванию в школе правильного спорта I Love Supersport, а Катя отстаёт по всем фронтам. Нагонит ли журналист остальных учеников и научится ли чувствовать себя как рыба в воде? Следите за выпусками нашего эксперимента.

Неделя третья. Плыть или не плыть…

Стыдно признаться, но никаких особых успехов и прогресса на третьей неделе занятий в школе плавания у меня не случилось. Ступор начался в понедельник на упражнении, во время которого нужно держаться на воде на боку и правильно поднимать голову, чтобы сделать вдох. Тут-то я поняла, что страх воды никуда не делся, как мне самонадеянно показалось на прошлой неделе. Я по-прежнему некомфортно себя чувствую в воде и не доверяю ей.

«Прямо видно, что ты не можешь расслабиться в воде. У тебя всё тело наряжено: шея, даже пальцы на руках зажаты. Пока ты не научишься расслабляться, у тебя не получится», — наставляла меня после пятничной тренировки руководитель I Love Supersport Анна Штейнварг.

По словам организаторов школы и тренера Андрея Стасика, в плавании многое строится на мышечной памяти. Стоит один раз перебороть себя и сделать упражнение верно, и потом тело само будет делать работу за тебя. А у меня правильно делать не получается. Я по десять раз пересматривала видео, которые отправляют в наш swim-чат после каждого урока, но это не помогло. Пловцам на видео каждое упражнение даётся просто, а у меня реальные проблемы и с техникой, и с дыханием. Выдыхать в воду получается хорошо (и да, на первых тренировках мне и это было сделать непросто), а вот вдохнуть не получается вовсе.

Признаюсь честно, на третьей неделе тренировок я задумалась: а зачем мне это всё? Я совершенно неспортивный человек, активный образ жизни практикую только в дни распродаж в магазинах и во время сильных снегопадов, когда приходится подолгу сметать с машины снег. Ещё я неазартна: мне никогда не хотелось доказать что-то другим, всех победить. А ведь без азарта не обходится ни один вид спорта, так?

Возможно, мои неуспехи в плавании заключаются в недостаточной мотивации. А возможно, мне нужно больше времени, чем другим ученикам школы плавания. На установочном занятии нас успокоили рассказом об ученице, которая очень боялась воды. На первом занятии её так и не уговорили просто зайти в бассейн. Потом она начала заниматься. Но 12 тренировок ей было недостаточно. Девушка повторила первый курс по второму кругу и поплыла!

«Думаю, быстрее обучаются те, кто умеет слушать и старается понять тренера. Конечно, многое зависит и от физических данных, гибкости. У кого-то просто есть природные данные, о которых они даже не подозревали раньше. Сложно со спортивными, накачанными парнями. Они очень зажатые и двигаются рывками, а тут нужно всё делать плавно. Ну и есть люди, которым недостаточно 12 занятий, все мы разные», — считает тренер школы плавания Андрей Стасик.

План на сегодняшний вечер у меня такой: отключить мозг на время тренировки и выполнить не поддающиеся мне упражнения в первые десять минут. Это будет новый этап моей борьбы с боязнью воды.