Новый эксперимент АН «Между строк»: сможет ли журналист с боязнью воды через месяц проплыть 20 бассейнов? Часть 2

Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова не сдаётся и продолжает обучение плаванию в школе правильного спорта I Love Supersport. Всего за 12 занятий Катю и ещё шесть учеников школы должны научить плавать кролем и подготовить к заплыву на 500 метров. Справится ли журналист с поставленной задачей, победит ли страх воды? Следите за экспериментом на нашем сайте.

Неделя вторая. Не думай — делай!

Как это ни парадоксально, но вторая неделя занятий плаванием в школе правильного спорта I Love Supersport далась мне сложнее первой. Страх перед водой увеличился до нереальных размеров. Мандраж начинался уже утром в день тренировки. На каждом занятии у меня уходило не меньше 10 минут на то, чтобы просто решиться лечь на воду.

На тренировку в среду я совсем не хотела идти. У меня разболелась голова, а при мысли о бассейне начинало штормить. Друзья советовали пропустить занятие. Но я взяла волю в кулак и в 19 часов была в бассейне «Дельфин».

Мария, девушка из нашей группы по плаванию, заметила моё нервное состояние. Маша занимается моржеванием и в школу плавания пришла, чтобы подготовиться к большим городским соревнованиям в акватории пруда. А ещё она увлекается энергетическими техниками. Перед каждой тренировкой Мария старается как-то успокоить меня и ещё одну ученицу, которая не умеет плавать (тоже, кстати, Катю). В этот раз она решила опробовать на мне метод Access Consciousness.

Маша подошла ко мне, обняла за плечи и стала задавать вопросы про мой страх. В какой части тела он сидит? О чём я думаю, когда захожу в воду? Могу ли я, заходя в бассейн, думать о плавании как о своей работе, которую люблю и на которой у меня всё получается? В разговоре выяснилось, что за боязнью воды стоит страх потерпеть неудачу, ведь каждый день про успехи в школе плавания у меня спрашивают друзья, родные, коллеги. Каждый день я думаю о том, что 1 декабря мне предстоит проплыть 500 метров.

Я не была отличницей ни в школе, ни в университете, но на предметах, которые мне нравились, стремилась быть лучшей ученицей. Такой вот недоразвитый комплекс отличницы перешёл со мной во взрослую жизнь — я ненавижу поражения. Однако на занятиях по плаванию вижу успехи других учеников, в то время как у самой ничего не получается. И это раздражает. И расстраивает. И пугает.

Когда я разобралась с причинами своего страха, вспомнила ещё один совет: меньше думать, больше делать. Руководитель I Love Supersport Анна Штейнварг на одной из тренировок сказала мне, что, когда что-то не получается, нужно не останавливаться, а продолжать делать, пока не получится. И это работает! Когда без раздумий начинаешь выполнять упражнения, всё получается.



Анна Штейнварг



На последних двух тренировках я получала удовольствие от соприкосновения с водой, от того, что у меня получается то, что не получалось раньше. Страх прошёл. Не знаю, помогла ли мне беседа с Машей или же всё дело в обучающей методике Total Immersion, по которой правильно плавать научились уже 35 тагильчан. Но факт остаётся фактом — воды я больше не боюсь! А вот с самим плаванием сложнее, тело пока не слушается меня в воде. Но впереди две недели занятий.

Я всё ещё сомневаюсь, что в силах проплыть 500 метров (20 бассейнов), но решила пока не думать об этом. Сейчас я хочу сосредоточиться на своих ощущениях в воде, получать удовольствие от тренировок. И по традиции обещаю стараться!