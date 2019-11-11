Новый эксперимент АН «Между строк»: сможет ли журналист с боязнью воды через месяц проплыть 20 бассейнов?

Этим летом мы уже рассказывали о нашем эксперименте над сотрудниками АН «Между строк»: трое коллег готовились к первому в своей жизни международному марафону «Европа — Азия» со школой бега I Love Supersport. Дошли до конца не все, но двое наших сотрудников влились в процесс настолько, что не могут остановиться и скоро вновь отправятся на старт, уже зимнего марафона.

Мы решили бегом не ограничиваться и отправили нашего журналиста учиться плавать. Год назад в рамках работы школы правильного спорта I Love Supersport в Нижнем Тагиле открылась школа плавания для взрослых. Учениками в резиновых шапочках могут стать не только те, кто хочет поставить технику и получать ещё больше пользы от занятий в бассейне, но и те, кто совсем не умеет плавать и боится воды. Наш журналист Екатерина Баранова как раз из второй категории. Она решила бросить вызов своим страхам и пошла на сложный психологический эксперимент — научиться плавать за 12 занятий. А 1 декабря вместе с другими учениками школы проплыть 500 метров.

Неделя первая. Дыши, и ты не утонешь

Мне 28 лет. И я боюсь воду. От слова совсем. Психологи утверждают, что боязнь воды — нормальная реакция организма на непривычную для человека стихию. Но часто за инстинктом самосохранения скрывается реальная боязнь воды — гидрофобия. Чаще всего она появляется у людей, которые когда-то тонули или имели, мягко говоря, травмирующий опыт обучения плаванию. Например, некоторых в детстве отвозили на глубину водоёма в лодке и выбрасывали за борт. Логика данного метода обучения проста: захочешь жить — выплывешь.

Погуглив про гидрофобию, выяснила, что, кроме страха глубины, есть страх пить воду, боязнь умываться и принимать душ или ванну, боязнь наводнений и даже страх попасть под дождь… К счастью, таких фобий за собой не наблюдаю, а значит, мой страх основан на инстинкте самосохранения. В общем, поставила себе диагноз и отправилась на первую тренировку.

Плаванию тагильчан в I Love Supersport обучают по международной методике Total Immersion. За год школу плавания прошли 35 человек. Занятия проходят три раза в неделю в группах по 5–7 человек. После 12 тренировок учеников ждёт главное испытание — заплыв на 500 или 1000 метров (по желанию спортсмена). Когда об этом слышит абсолютно не плавающий человек, он сначала смеётся, затем пугается, а потом задумывается: разве такое вообще возможно?

«Я была в числе первых учеников. Могла бы сказать, что это был вызов себе, но всё-таки это было желание проверить и тренера, и методики, и системы, — рассказывает руководитель спортивной школы I Love Supersport Анна Штейнварг. — Не буду скрывать, я сама не понимала даже спустя одну-две недели тренировок, как можно проплыть 20 или 40 бассейнов. И даже накануне финального заплыва я переживала и думала, что не смогу. Но система сделала своё: я проплыла, получила медаль, тренер похвалил. И я в очередной раз убедилась: нет ничего невозможного, все ограничения в нашей голове. Конечно, мне не было легко все четыре недели обучения. Если на первой неделе была эйфория, то на второй неделе уже были слёзы. Самым сложным было дыхание: казалось, что каждую тренировку я выпивала по полбассейна, захлёбывалась водой на каждом упражнении».



Анна Штейнварг на своём первом заплыве на 500 метров



Работает с учениками школы плавания молодой тренер Андрей Стасик. Он КМС по плаванию, занимается этим спортом с шести лет, последние три года тренирует детей. Стасик прошёл обучение по методике Total Immersion в Москве. Для профессиональных спортсменов переобучение означает забыть всё, чему их учили до этого. Андрей говорит, что переобучение перевернуло его сознание. До этого он не верил, что через месяц неплавающий человек может проплыть 500 или 1000 метров.

«Не могу сказать, с кем работать сложнее — с детьми или взрослыми. Каждый человек уникален, к каждому нужен подход. У кого-то лучше получается, у кого-то похуже, это нормально. Самое главное — это работа со страхом, который тормозит человека, не даёт ему расслабиться. Я сам понимаю, что 12 занятий — это очень быстро. Например, с детьми на это требуется месяца два», — говорит Андрей Стасик.



Тренер Андрей Стасик



Главный совет тренера — расслабиться в воде, отбросить все мысли и просто делать то, что говорят. Если в голове не будет уверенности в том, что у тебя получится, — точно ничего не получится. У меня пока сложности с этим важнейшим постулатом, отпустить все мысли, страхи и переживания очень трудно.

«В плавании многое зависит от головы, нужно расслабиться. К нам приходили пожилые люди, которые учились с нуля и проплыли 1000 метров на финальном заплыве. У каждого своя мотивация, на самом деле. Для меня плавание — лучший спорт. Другие виды спорта травмоопасны: футбол, баскетбол, хоккей. В плавании тебя никто по голове не ударит, руку не сломает. Здесь развиваются все мышцы, развивается выносливость. А тренировка часто напоминает медитацию: ты наедине с собой, ни с кем не разговариваешь. Это вид спорта для одиночек», — считает тренер Андрей Стасик.

Если говорить про себя, воды я боюсь с детства, хотя меня никто не топил и из лодки не выбрасывал. Уже несколько лет я мечтаю научиться плавать, побороть свой страх раз и навсегда. Так что решиться пойти в школу плавания было несложно, сложно стало теперь, когда позади первая неделя и мне кажется, что я никогда не научусь дышать, переворачиваться и балансировать под водой.

Мой первый урок в школе плавания

«Научиться плавать или поставить технику хотят многие, но встречаются с огромным количеством ограничивающих факторов: страх, отсутствие времени, материальная составляющая, люди не верят в результат, не готовы работать над собой. Именно поэтому курс строго ограничен по времени и имеет конкретную амбициозную цель — заплыв на 500 метров. Я всегда говорю: если есть цель — всё возможно. Мы вкладываем в детей, но разучились развиваться сами, это прекрасная возможность перейти на новый уровень», — говорит Анна Штейнварг.

После трёх занятий я научилась лежать на воде (упражнение называется «Супермен») и продвигаться вперёд с прижатыми к телу руками. Главное открытие первой недели: воздух, набранный в лёгкие, не даёт утонуть. Вода реально держит — впервые в жизни я это почувствовала!

С каждым новым занятием становится всё страшнее и сложнее. Появляется всё больше сомнений: неужели я поплыву? Неужели я смогу? Следите за следующими выпусками дневника ученика школы плавания, чтобы это узнать. А у меня пошла вторая неделя занятий. Обещаю стараться.