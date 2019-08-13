Дневники бегунов, или Как сотрудники АН «Между строк» готовились вместе с I love supersport к международному марафону «Европа-Азия» (часть 4)

В минувшее воскресенье, 11 августа, сотрудники АН «Между строк» Женя Музяева и Лена Полюгова впервые пробежали 10 км на международном марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге. Полтора месяца девчонки, имеющие разную физическую подготовку и цели, готовились к забегу вместе со школой бега I love supersport в Нижнем Тагиле. Бежать на марафоне с ними должна была и их коллега Юля Келлер, однако она отказалась от участия в проекте за неделю до старта из-за поездки в Казань. За какое время Жене и Лене удалось преодолеть дистанцию в 10 км, на каком этапе стало невыносимо тяжело и не разлюбили ли они бег, читайте ниже в их дневниках.

«Хотелось бы написать, что к забегу на 10 км я была готова физически и морально на все 100, но это не совсем так. Накануне марафона, в субботу, ко мне в гости нагрянули родственники, мне внезапно захотелось сходить с ними на турнир по MMA на Лисьей горе, а потом послушать пару песен «Иванушек», которые выступали в Тагиле в честь дня его рождения. В итоге спать я легла в 01:00, а вставать нужно было уже в 3:45, чтобы ехать в Екатеринбург (старт в 9:00). Поесть нормально тоже не получилось, еле удержалась от чашки кофе с утра.

На стадион «Екатеринбург Арена» мы приехали в ожидании чуда и праздника, но в итоге сами же себе этот праздник и создавали. Подбадривали бегунов на международном марафоне лишь пара ведущих и диджей, изредка включавший энергичную музыку. Волонтёры не смогли сказать мне, где находится туалет и камера хранения, многие всё утро так и просидели в своих смартфонах, никакой навигации организовано не было. Но мы с ребятами из I love running всё равно веселились и фоткались, пока готовились к забегу и разминались, пытались поддержать тех, кто бежал 21 км — они стартовали перед нами.

Я очень хотела пробежать 10 км менее чем за час, поэтому встала между пейсмейкерами, которые вели других бегунов на два разных результата — 1 час и 50 минут. Первое время пыталась не потерять их из виду, но уже через 3–4 км совсем забыла про них. Солнце уже вовсю шпарило, и уличный воздух прогрелся до 25–27 градусов. Уже после 5 км, подбегая к первому пункту с водой, я чувствовала, что голову напекло (была без кепки), некоторые останавливались и шли пешком. Стаканов с водой многим не хватило, поэтому я лишь плеснула себе на голову воды из какого-то контейнера и побежала дальше. По пути встретила девушку, которая держала в руке стаканчик с недопитой водой, она-то и спасла меня от жажды — спасибо. После 7 км мне резко и неожиданно стало плохо. Из-за жары и быстрого темпа пульс давно перевалил за 180 и далее, голова закружилась и меня затошнило, из-за чего пришлось спешиться и отойти к обочине (испугалась, что сейчас упаду). Минуты через две я отошла и решила продолжить участие в забеге в лёгком темпе под музыку Rammstein, Muse, Prodigy и «Короля и Шута». Хотела разогнаться на последнем километре, потом подбежала к стадиону и врезалась в переходе в толпу… Оказалось, что это был финиш. Тут же на телефон пришло сообщение, что моё время — 52,2 мин.

Найти своих в толпе было нереально, волонтёры раздражённо пытались распределить спортсменов по трибунам. Где-то там наверху была вода, но я добраться до неё не успела, поэтому пришлось давиться безалкогольным пивом. А потом стали подбегать наши ребята и тренер из I love running, начались обнимашки, поздравления, «атата» за белые пятна на лице и высокий пульс и, конечно, фотосессия. Несмотря на огромные организационные минусы, мы все получили от забега кайф и после марафона, уже в Тагиле, встретились дружной компанией в баре, где «активировали» наши медальки.

До занятий в I love running я не до конца понимала, зачем взрослые люди, у которых уже есть своя семья и которые никогда ранее не участвовали ни в каких забегах, начинают ходить на какие-то платные тренировки, а затем едут в другие города или страны, чтобы пробежать там 10, 21 или 42 км. На самом деле очень многое зависит не только от твоего настроя, но также от того, с кем вместе ты готовишься к забегу. В школе I love running в Тагиле собрались крутые, жизнерадостные ребята, с каждым из которых хочется вместе не только наматывать круги по стадиону и открывать для себя новые горизонты, но также общаться и просто обниматься. Валюшке, Лене, Егору, Люсьен, Денису, Кате и Анютке... Всем хочется сказать большое спасибо за поддержку, хорошее настроение, просто за то, что вы есть. Скоро будет ночной забег по Екатеринбургу, а в октябре — «Казанский полумарафон». Буду заниматься любимым кроссфитом и гонять иногда на забеги с крутышками из I love running».

«Перед марафоном «Европа-Азия» и во время него я совершила две большие ошибки. Во вторник, 6 августа, решила поэкспериментировать и пришла на тренировку в старых кроссовках. Хотела проверить, в каких мне будет легче и лучше бежать 10 км. Старые сильно проигрывали новым, и следующие два дня у меня болели пятки.

Вторая ошибка — я так и не прислушалась к совету тренера, которая не раз повторяла мне: «Лена, не торопись!» До дня икс я упорно настраивала себя на то, что не буду спешить, побегу в очень лёгком и приятном темпе, по пульсу. Но за 10 мин. до старта соблазнилась возможностью бежать за пейсмейкером с оранжевым флажком, который вёл на результат в 50 мин. И уже через 10 мин. такого темпа почувствовала, что сглупила, и сильно замедлилась. Местами бежать было тяжело, но терпимо. В итоге я преодолела 10 км за 1 ч. и 2 мин. Такой результат меня удивил и очень обрадовал, потому что рассчитывала я лишь на 1 ч. 20 мин.

Сложно передать все эмоции словами. Конечно, погодка была не очень хороша для бега. Мы занимались последние полтора месяца в вечернее время, в прохладе, а тут такое солнце, духота, нехватка воды, сложная дистанция — с двумя затяжными горками. Но мне было очень интересно наблюдать за участниками марафона, я ловила эту безумную энергетику, обливалась водой и радостно обнималась с другими бегунами уже после долгожданного финиша.

А потом был классный вечер, который я провела в компании ребят из школы бега I love running. Они все офигенские! Мы обнимались друг с другом, говорили о спорте, беге, обсуждали костюмы и поведение участников марафона, планировали участие в других забегах. Было очень весело и позитивно.

Я хочу и дальше заниматься бегом, прежде всего благодаря такому коллективу, внимательному тренеру и невероятной Ане Штейнварг, которая взяла на себя всю организационную работу по подготовке к марафону. Именно она нас регистрировала, выстаивала огромные очереди, чтобы получить стартовые пакеты для всех участников, и организовала «Ужин победителей». Несколько недель занятий в I love running пролетели очень быстро, но дополнили мою жизнь новыми яркими красками. Теперь я, наконец, начну бегать по утрам (мне так удобнее по времени), но к забегам постараюсь готовиться вместе со школой I love running. И да, я хотела бы в этом году съездить ещё на какой-нибудь забег».