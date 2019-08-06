Дневники бегунов, или Как сотрудники АН «Между строк» готовятся вместе с I love supersport к международному марафону «Европа-Азия» (часть 3)

Менее чем через неделю, 11 августа, главные улицы уральской столицы заполнят более пяти тысяч участников международного марафона «Европа-Азия». Вместе с ними с территории «Екатеринбург-Арены» стартуют и в чаше стадиона финишируют сотрудники АН «Между строк». Полтора месяца Женя Музяева, Лена Полюгова и Юля Келлер готовятся к марафону вместе со школой I love running в Нижнем Тагиле. Каждый из участников проекта имеет разную подготовку и ставит для себя разные цели — преодолеть за определённое время 10 или 21 км. Готовы ли сотрудники «Между строк» к мощной августовской пробежке и кому из них пришлось отказаться от участия в «Европе-Азии», читайте в их дневниках.

До забега осталась 1 неделя

«Всем неравнодушным и просто читателям «Между строк» привет! Хочу признаться: чем меньше времени до «Европы-Азии», тем больше я переживаю. Бегаю-то я для кайфа, для себя, но к мероприятиям таким всегда почему-то подхожу слишком серьёзно. Блокнот уже расписан пометками: сдать кровь и сделать электрокардиограмму, затейпировать ноги, купить протеиновые батончики, договориться о ночёвке в Екате и так далее. Старт марафона запланирован на 8 утра. Выезжать в 5 или 6 утра из Тагила неудобно, гораздо проще приехать в Екат в субботу, выспаться у кого-нибудь (приютите меня, пожалуйста), а в воскресенье со свежими силами и в хорошем настроении отправиться на забег. Хотя бежать в 8 утра мне всё равно будет тяжело — слишком рано.

Для того чтобы следить за пульсом, я купила себе, наконец, пульсометр. По нему удобно контролировать пульс во время лёгкой пробежки-кросса. Но когда хочешь проверить свой результат, посмотреть, за какое время ты способен пробежать, например, 8 или 10 км, на экран в итоге совсем перестаёшь обращать внимание. Думаю, пульсометр пригодится мне на марафоне: очень важно на старте не «ломануться» с остальной толпой бегунов, а сохранять во время преодоления всей дистанции (или хотя бы в первой половине) ровный темп и под конец ускориться. Иначе можно выдохнуться и «умереть» ещё до финиша. Ребята из I love running говорят, что «мощный старт» — самая распространённая ошибка новичков и пройти через неё должен каждый.

Тренер считает, что я смогу пробежать 10 км менее чем за 1 ч. Очень хотелось бы это сделать, но пульс будет скакать и плакать оставшиеся 3-4 км, это точно. В минувшие выходные я впервые пробежала 10 км. Мне удалось сделать это за 1 ч. 3 мин., при этом где-то 5 мин. из общего времени я пыталась отогнать от себя собаку, которая хотела укусить меня за ногу. На этой неделе нужно пару раз сходить на кроссфит и на тренировки I love running, побегать пару кроссов. Вообще у меня многое зависит от настроения, очень важно не перенервничать перед забегом, а потом, конечно, плотненько и вкусненько поесть.

А ещё ужасно не хочется бежать в дождь, сначала вымокнуть до нитки, а потом замёрзнуть — не моё это. На забег я отправлюсь в наушниках и с телефоном, в который заранее закачаю любимые рок-хиты и полезные приложухи для подсчёта самых разных параметров. Ребята из I love running во всём меня поддерживают. В нашем чатике в WhatsApp мы уже договорились встретиться нашей сумасшедшей толпой после «Европы-Азии» и «активировать медальки» (ну вы поняли, что я имею в виду)».

«Очень жду свой первый марафон, вернее забег на 10 км. Я прекрасно себя чувствую. Волнение, конечно, есть, потому что ещё ни разу сразу не пробегала 10 км. Тем более забег будет рано утром, а у меня все тренировки проходят в вечернее время. Утренняя Лена и вечерняя Лена — два совершенно разных человека, вечером у меня активность выше в разы. Поэтому с этой недели я начала бегать по утрам по 5 км, пытаюсь перевоплотиться из многолетней совы в жаворонка. Мне вообще нравится бегать, когда людей вокруг поменьше: я так лучше себя чувствую, ну и дружба с природой крепче.

На последней тренировке в I love running у меня были какие-то волнообразные ощущения — то было легко и классно бежать, то тяжело. На марафоне я, наверное, буду держать темп в зависимости от самочувствия, но пульсометр с собой всё равно возьму. Тренер меня сейчас немного поругивает из-за того, что я всё время куда-то тороплюсь, называет меня «торопыжкой». Буду пытаться как-то сдерживать себя, чтобы сил хватило до финиша.

Всё никак не могу определиться с тем, стоит мне что-то есть перед забегом или нет. Когда я бегаю рано утром и не завтракаю, то чувствую себя достаточно хорошо. Поэтому, скорее всего, не буду перед марафоном экспериментировать с едой.

Побегу на «Европе-Азии» без музыки, без приложений всяких. Надеюсь, что за 1 ч. и 20 мин. мне удастся преодолеть дистанцию. Но я сейчас не могу сказать, что уверена в себе на 100%. Возможно, если бы я по 10 км хотя бы раз в недельку бегала уже, то сейчас понимала бы точно, по силам мне это или нет».

«Физкульт-привет! Выходим на финишную прямую, уже через неделю стартует марафон «Европа-Азия», и… я сливаюсь. Да-да. К сожалению или к счастью, в этот же день я отправляюсь в долгожданный отпуск. Наверное, некоторые, прочитав первые два предложения, могут подумать, что я не подготовилась или просто чего-то испугалась. Нет, ребят, выдохните. Тренер, не стыдись меня. Я абсолютно готова к такой дистанции, вопрос касался лишь конечного результата — каждый год я пытаюсь его улучшить. Интересно, конечно, было бы узнать, что бы из всего этого вышло. В этом году я занималась со школой I love running, моя подготовка заметно отличалась по сравнению с предыдущими годами. Если в 2018-м я делала основной упор на дистанцию (чем больше километров, тем лучше), то этим летом — на скорость.

Занятия в I love running помогли мне больше обращать внимание на технику и научили следить за пульсом. Я очень рада, что мне представилась такая заМЕЧТАтельная возможность — поучаствовать в проекте и позаниматься в школе бега. Давно хотела попробовать такой формат тренировок. Здорово познакомиться с людьми, которые получают такое же удовольствие от спорта, как и ты. Теперь во время участия в различных забегах я могу встретить на старте «своих» и не чувствовать себя одиноко.

С удовольствием продолжила бы посещать тренировки от I love running, но нужно уметь расставлять приоритеты. Я интересуюсь не только бегом, но также силовым тренингом, йогой и плаванием, и это тоже требует затрат. А ещё я девочка и постоянно хочу купить себе какое-нибудь новое платьишко. Вот когда буду зарабатывать по много тысяч в месяц, тогда и... В общем, могу оставить свой номер карты, если кто-то захочет мне подкинуть денег для занятий в школе бега (не шучу).

И ещё немного про бег. Я даже в отпуске его не брошу (потому что он хороший), буду продолжать бегать по выходным, пока снег не выпадет. Может быть, с кем-нибудь из вас встречусь на пробежке. А осенью, возможно, поучаствую в каком-нибудь забеге. Их сегодня так много в России и за её пределами, какой хочешь выбирай. До встречи на старте!