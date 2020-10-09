Психиатрическая больница № 7 Нижнего Тагила получит от Красного Креста 100 защитных комбинезонов и 3 тысячи масок

Красный Крест передаст средства индивидуальной защиты Нижнетагильской психиатрической больнице № 7, которая с 9 октября должна быть перепрофилирована для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. В медучреждение поступит 100 защитных комбинезонов с капюшоном, 3 тысячи трёхслойных масок и 2,5 тысячи перчаток.

Помощь будет оказана также ЦГБ № 4. Её сотрудникам передадут две коробки с реагентами, позволяющими выявлять наличие антител к COVID-19 в образцах крови и плазмы.

Напомним, вчера стало известно, что в Нижнем Тагиле в санатории «Руш» и психиатрической больнице № 7 оборудуют дополнительные койко-места для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, пневмониями и ОРВИ. В санатории «Руш» подготовят 50 коек, в психиатрической больнице — 100. Организация дополнительных мест связана с сезонным ростом больных гриппом, ОРВИ и пневмониями, а на их фоне — со стремительным распространением вируса COVID-19. Из-за нехватки мест в местных медицинских учреждениях коронавирусных пациентов сегодня увозят из Нижнего Тагила также в Сысерть и Серов.