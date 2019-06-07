Проверка Генпрокуратуры выявила недействительные дипломы у десятков российских пилотов

После крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье прокуратура провела проверку, по результатам которой оказалось, что десятки пилотов получили свидетельства на полёты после окончания Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), не имеющего сертификата авиационного учебного центра, пишет «Коммерсантъ».

ЮУрГУ окончил второй пилот разбившегося самолёта Сергей Гамбарян. Кроме Гамбаряна, такие дипломы обнаружили ещё у 64 человек. Гепрокуратура сообщила об этом в Росавиацию, та аннулировала их свидетельства. Позже пилоты подали на решение в суды в разных городах России, но их иски были отклонены.

В конце мая, выступая на правительственном часе в Госдуме, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что с 2017 года по решению ведомства от полётов отстранили 550 пилотов, были аннулированы 160 лётных свидетельств. Он заявил о «серьёзных проблемах» в области обеспечения безопасности полётов.

Напомним, Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье 11 февраля 2018 года. Погиб 71 человек. Причиной катастрофы позже назвали ошибку пилотов. Компания «Саратовские авиалинии», которой принадлежал самолёт, позже разорилась.