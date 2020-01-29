Против трансплантолога Михаила Каабака возобновили уголовное дело

По уголовному делу врача-трансплантолога Михаила Каабака возобновлено предварительное следствие, со ссылкой на постановление замруководителя следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве сообщает специализированное издание «Медвестник».

Согласно постановлению, назначен новый следователь, которому даётся месяц на завершение дополнительного расследования. Как следует из документа, предварительное следствие по делу Каабака по п. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека) было приостановлено в конце 2019 года по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует).

«Решение принято преждевременно и незаконно, без выполнения в полном объёме всех следственных и процессуальных действий с обвиняемым», — говорится в постановлении о возобновлении следствия.

Михаил Каабак сообщил, что следователь с ним не связывался и расследование ведёт самостоятельно.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что трансплантолог Михаил Каабак оказался фигурантом уголовного дела. Дело было возбуждено в ноябре 2015 года по заявлению матери погибшего подростка — пациента Каабака, перенёсшего трансплантацию почки в 2012 году.

19 ноября трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Отмечалось, что Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, успешно пересаживавший почки детям весом до 10 килограммов. На фоне общественного резонанса и после вмешательства экс-министра здравоохранения Вероники Скворцовой трансплантологи были восстановлены на работе.