Уволенный из Центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак сообщил о возбуждённом против него уголовном деле

Трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, стал фигурантом уголовного дела о халатности, со ссылкой на самого врача пишет РБК.

Дело было связано с применением препарата алемтузумаб и было возбуждено ещё в 2014 году, однако следствие по нему всё ещё продолжается.

«В его основе лежит ошибочное заключение [главного трансплантолога Минздрава] Сергея Готье о том, что препарат не включён в международные клинические рекомендации и не проходил клинических испытаний в России. Мы опровергли эти заявления теми же международными клиническими рекомендации», — рассказал Каабак.

Каабак отметил, что проведённая в 2018 году повторная экспертиза «была полностью в нашу пользу», но дело всё равно не закрыли. По данным «Медвестника», по делу также проходит коллега Каабака Надежда Бабенко.

Напомним, Каабак и Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей в конце октября. История привлекла широкое общественное внимание, так как врачи, как писали СМИ, единственные в России проводили уникальные операции по пересадке почек детям с низким весом. На момент увольнения в очереди на операцию к ним стояло 75 маленьких пациентов.