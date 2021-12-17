Проснулись от хлопка воздушных шаров. В ночном пожаре на Вагонке пострадал 6-летний ребёнок

Сегодня около пяти часов утра в 9-этажном жилом доме на Вагонке по адресу Юности, 45 произошёл пожар. Возгорание возникло в квартире на 3-м этаже, где хозяева оставили включённым на ночь теплоэлектровентилятор. Хозяйка квартиры хотела высушить выстиранную одежду, но обогреватель замкнуло.

Супруги проснулись от громких хлопков — купленные ко дню рождения сына воздушные шары, наполненные гелием, стали лопаться. Проснувшись, жильцы обнаружили, что горит уже половина квартиры. Эвакуироваться через входную дверь они не смогли, так как пожар возник в комнате рядом с выходом.

«Пожарно-спасательным подразделениям, прибывшим на вызов, пришлось спасать погорельцев через окно по автолестнице. Можно сказать, что воздушные шары выполнили функцию пожарного извещателя. Но если бы он был установлен в квартире, то сработал бы раньше, тогда можно было бы избежать угрозы жизни, которой подвергся ребёнок», — говорят в отделе надзорной деятельности.

В результате пожара 6-летний мальчик получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Огонь повредил домашнее имущество на площади 8 кв. метров.