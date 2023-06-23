Пропавшую в Нижнем Тагиле Викторию Ложкину нашли

Полицейские Нижнего Тагила нашли пропавшую 20 июня на Вагонке Викторию Ложкину. Как выяснилось, у девушки разрядился телефон и всё это время она даже не подозревала, что её разыскивает мать и молодой человек. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Вчера пропавшая девушка вернулась домой. С ней всё в порядке. Говорит, телефон разрядился, поэтому была без связи. О том, что её разыскивает полиция, узнала только от родных, когда вернулась. Сегодня сотрудники уголовного розыска примут её официальные объяснения», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Отметим, что 23-летняя Виктория ушла из дома ещё 18 июня после ссоры со своим другом. Тогда у дома № 39 на Ленинградском проспекте он оставил подругу одну, а позже, когда вернулся, там её не застал. Полиция установила, что тагильчанка и ранее уходила из дома и отсутствовала по несколько дней.