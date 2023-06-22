В Нижнем Тагиле после ссоры с молодым человеком пропала 23-летняя девушка

В Нижнем Тагиле пропала 23-летняя Виктория Ложкина, жительница Дзержинского района. 20 июня с заявлением в полицию обратилась её мать, сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Женщина рассказала, что ещё 18 июня её дочь поссорилась со своим молодым человеком во время распития алкоголя.

В день ссоры у дома № 39 на Ленинградском проспекте он оставил подругу одну, а позже, когда вернулся, там её не застал. Вечером девушка домой не пришла. В отделе полиции № 17 организовали поисковые мероприятия. В день пропажи на девушке была чёрная блузка, тёмная кофта с принтом «Симпсонов», тёмная юбка и чёрные кроссовки. В носу у тагильчанки пирсинг.

«Установлено, что в медицинские учреждения города пропавшая девушка не поступала. С собой у неё есть сотовый телефон, но он недоступен. Имеется информация, что девушка и ранее уходила из дома, отсутствовала по несколько дней», — рассказали в полиции v-tagile.ru.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девушки, сообщить по телефону +7 (3435) 97-68-02.