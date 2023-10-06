Пропавшую в Нижнем Тагиле пенсионерку нашли живой на территории карьера

Пропавшую накануне, 5 октября, пенсионерку нашли. 65-летнюю Татьяну Якимову отыскали родственники на территории карьера в районе посёлка Сухоложский, куда она дошла пешком из больницы на улице Сульфатной.

Напомним, что женщина пропала после выписки из больницы. Её забирали родственники, но пока оформляли документы, она ушла в неизвестном направлении без телефона. Тагильчанку искали сотрудники полиции и волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Скорпион».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», ей потребовалась медицинская помощь. На место вызвали бригаду скорой помощи.