Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина найден живым

В Нижнем Тагиле нашёлся 53-летний Михаил Кривошеев, которого разыскивала сестра. Потеряв с братом связь, женщина обратилась за помощью в полицию Саранска, где рассказала, что ранее мужчина проживал в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

К розыску подключились сотрудники отдела полиции № 16 и установили местонахождение Кривошеева. По словам найденного мужчины, он проживает в районе улицы Индустриальной, там же подрабатывает разнорабочим на складах. В 2020 году он разбил свой телефон и потерял все контакты для связи, поэтому больше не созванивался с родственниками.