В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают 53-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле разыскивается Михаил Алексеевич Кривошеев, который родился 17 апреля 1968 года. В ноябре 2021 года в УМВД России по городу Саранску с заявлением об исчезновении мужчины обратилась его сестра. Женщина рассказала, что её брат Михаил ранее проживал в Нижнем Тагиле, но с 2019 года перестал выходить с ней на связь, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мужчина не имеет постоянного места жительства, может вести асоциальный образ жизни. Установлено, что с 2019 года до середины лета 2020 года он проживал у знакомого в коллективном саду имени Тимирязева, в районе Свердловского шоссе, откуда ушёл в неизвестном направлении. В тот день мужчина был одет в чёрную куртку, синие испачканные джинсы и резиновую садовую обувь чёрного цвета.

Приметы: рост 180–185 сантиметров, короткая стрижка, волосы рыжего цвета, имеет испорченные зубы, шрам на животе после операции. Поисками пропавшего мужчины занимаются оперативные сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всех, кто обладает информацией о мужчине, просят позвонить по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 (дежурная часть) или 02.