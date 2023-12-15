Пропавший в Нижнем Тагиле 50-летний отец-одиночка найден мёртвым

Полиция Нижнего Тагила завершила поиски пропавшего в начале недели 50-летнего Валерия Смирнягина. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», труп мужчины был обнаружен в районе стадиона в посёлке Старатель.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий одной из групп из числа оперативных сотрудников отдела полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское” в районе Станционного проезда было обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске как без вести пропавший. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Все собранные материалы из полиции направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — пояснили в полиции.

В МВД добавили, что предварительно смерть не носит криминального характера.

Напомним, о пропавшем отце в школе сообщил его восьмилетний сын в минувший понедельник. Ребёнок рассказал, что в воскресенье днём его папа ушёл в магазин и домой не вернулся. Сотрудники полиции установили, что мужчина воспитывает сына один. Также стало известно, что отец злоупотребляет алкоголем. Родственников у семьи в городе нет.

Сейчас ребёнок находится в социально-реабилитационном центре.