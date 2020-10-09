«Проник через забор». Стали известны подробности гибели постороннего мужчины в литейном цехе УВЗ

Следственным отделом по Дзержинскому району по итогам проверки отказано в возбуждении уголовного дела по факту гибели 51-летнего жителя Вагонки в литейном цехе № 552 «Уралвагонзавода».

Напомним, вечером 13 августа в цехе № 552 УВЗ был найден труп неизвестного мужчины. По данным АН «Между строк», тело было обнаружено после аварийной остановки конвейера, когда рабочие стали выяснять причину поломки. При этом в погибшем литейщики не опознали ни одного из своих коллег. Позже сыщикам удалось установить личность погибшего. Им оказался бывший сотрудник предприятия.