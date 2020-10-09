«Проник через забор». Стали известны подробности гибели постороннего мужчины в литейном цехе УВЗ

Следственным отделом по Дзержинскому району по итогам проверки отказано в возбуждении уголовного дела по факту гибели 51-летнего жителя Вагонки в литейном цехе № 552 «Уралвагонзавода».
Напомним, вечером 13 августа в цехе № 552 УВЗ был найден труп неизвестного мужчины. По данным АН «Между строк», тело было обнаружено после аварийной остановки конвейера, когда рабочие стали выяснять причину поломки. При этом в погибшем литейщики не опознали ни одного из своих коллег. Позже сыщикам удалось установить личность погибшего. Им оказался бывший сотрудник предприятия.
«Пострадавший на заводе не работал, попал на предприятие через забор. Признаков того, что смерть мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, нет», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе регионального управления СКР.