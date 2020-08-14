Полиция установила личность погибшего мужчины в литейном цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

Сыщики ОП № 17 Нижнего Тагила установили личность погибшего мужчины, тело которого было обнаружено накануне вечером в цехе № 552 «Уралвагонзавода». Им оказался 51-летний житель Вагонки, который ранее работал на УВЗ. Сейчас правоохранительные органы и служба безопасности предприятия выясняют, как посторонний смог проникнуть на режимный объект.

«На место происшествия выезжали сотрудники ОП № 17. Личность погибшего оперативно установили сыщики из угрозыска, им оказался гражданин Полозов 1969 г. р., проживающий на улице Юности, практически рядом с заводом. При нём нашли связку ключей, талон к врачу, но документов не было. Мужчина находился между лентой и валом. Чтобы его извлечь, пришлось срезать ленту. По не подтверждённой пока информации, данный гражданин ранее работал на УВЗ. Каким образом он оказался в цехе и что там делал, сейчас выясняет полиция», — сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, вечером 13 августа в цехе № 552 УВЗ был найден труп неизвестного мужчины. По данным АН «Между строк», тело было обнаружено после аварийной остановки конвейера, когда рабочие стали выяснять причину поломки. При этом в погибшем литейщики не опознали ни одного из своих коллег.