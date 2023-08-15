«Промсвязьбанк» профинансирует строительство жилья для работников «Уралвагонзавода»

Накануне на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» председатель «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков и генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.

Соглашение предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям, одним из которых станет реализация проектов строительства нового жилья в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске.

«Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом даёт импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России», — отметил представитель ПСБ.