Прокуратура Татарстана назвала незаконным привлечение девятиклассников к учениям МВД

В Татарстане прокуратура завершила проверку после учений МВД по разгону массовых беспорядков с участием школьников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура отмечает, что сначала учения были запланированы на территории парка отдыха «Солнечный» в селе Новотроицком Тукаевского района с привлечением 25 полицейских и актива Новотроицкого сельского поселения в качестве статистов-«правонарушителей», но глава поселения отказался предоставлять парк в связи с подготовкой к новогодним праздникам. Поэтому мероприятие перенесли на территорию новотроицкой школы, согласовав этот вопрос с администрацией учреждения. К учениям были привлечены 12 девятиклассников, которые играли роль условных нарушителей общественного порядка, при этом 17 полицейских выстроились в живую цепь с щитами в руках и отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с учениками.

Как уточнили в ведомстве, организаторы учений, привлёкшие к ним школьников, грубо нарушили права и законные интересы последних, а также поставили под угрозу безопасность их жизни и здоровья. Районный отдел образования не проконтролировал и не пресёк неправомерные действия школьной администрации, говорится в сообщении. По результатам проверки прокуратура Татарстана внесла в адрес главы Тукаевского района и руководителя отдела МВД РТ по району представления об устранении нарушений. Материалы проверки были переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки произошедшего.

Ранее к дисциплинарной ответственности из-за проведённых учений был привлечён министр внутренних дел Татарстана Артём Хохорин: глава МВД России Владимир Колокольцев предупредил его о неполном служебном соответствии. Также сообщалось об увольнении непосредственных организаторов акции.

Напомним, МВД провело учения на территории новотроицкой средней школы 20 декабря. Организатором выступило руководство отдела МВД России по Тукаевскому району. Девятиклассники были привлечены в качестве статистов.