В Татарстане Росгвардия отработала действия по разгону массовых беспорядков на школьниках (ВИДЕО)

В Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по действиям во время массовых беспорядков, используя в качестве нападающих девятиклассников, пишет «МБХ Медиа».

Учения провели 20 декабря в Новотроицкой средней школе, там это подтвердили, не уточнив подробностей. Видео с сотрудниками Росгвардии и детьми опубликовала в своём Instagram местная жительница Екатерина Пантелеева, среди учеников, по её словам, был её брат. Запись с учений выложили также оппозиционер Алексей Навальный и председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин. В ролике видно, как школьники «нападают» на росгвардейцев, а те их «задерживают».

Валиуллин пояснил, что школьников попросили нападать на сотрудников Росгвардии в полной экипировке, а те скручивали подростков. Задача мероприятия — научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков. По его сведениям, сборы по линии МВД были согласованы с управлением образования района.

«Жители села удивляются, что участие в "массовых беспорядках" несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей)», — написал Валиуллин.

Один из учеников рассказал «МБХ медиа», что ни их, ни их родителей не предупредили об учениях, а только попросили прийти в школу в спортивной форме.

«Созывали так: директор зашёл на урок и сказал выйти на улицу по окончании урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он "одолжил" учеников», — рассказал ученик.

В пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии сообщили, что сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к этому инциденту не имеют.