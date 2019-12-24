Глава МВД уволил организаторов учений полиции со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приёмов по разгону акций в школе, пишет ТАСС. Наказание понесёт в том числе министр МВД Татарстана.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил Колокольцев.

По данным МВД, учения прошли 20 декабря по инициативе руководства отдела полиции по Тукаевскому району, однако план занятия и участие в нём гражданских лиц не согласовали с МВД Татарстана, поэтому министерство начало служебную проверку.

«МБХ Медиа» сообщало, что сотрудники Росгвардии провели учения в новотроицкой школе. В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану опровергли участие своих бойцов в учениях со школьниками. Об этом также сообщили в министерстве образования республики. На следующий день проверку по этому факту организовала прокуратура Татарстана. После инцидента глава отдела образования уволилась из регионального министерства.

Кроме того, на прошлой неделе в городе Златоусте в Челябинской области выступление перед школьниками провела группа быстрого реагирования местной Федеральной службы исполнения наказаний. Перед школьниками выступили сотрудники исправительной колонии № 25 ГУ ФСИН, у них с собой были щиты и дубинки. В пресс-службе регионального министерства образования РБК заявили, что демонстрация сотрудниками ФСИН приёмов разгона людей в школе недопустима.