В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приёмы разгона протестующих (ВИДЕО)

В школе № 21 города Златоуста в Челябинской области во время посвящения в кадеты спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы воздействия на граждан, сообщает «Дождь».

Видео части «показательного выступления» транслировал местный телеканал «Златоустовское телевидение», позже оно появилось на YouTube. После привлечения внимания к ситуации видео было удалено, однако остались его копии.

На фрагменте репортажа видно, как бойцы спецназа ФСИН в полном обмундировании и с металлическими щитами на школьной линейке в спортзале демонстрировали исполнение приказов «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».

О том, что на линейке были бойцы спецназа, родители учащихся узнали только из репортажа местного канала.

Напомним, накануне жительница Татарстана опубликовала видео, на котором сотрудники правоохранительных органов проводят учения по разгону митинга в местной школе. По словам учащихся, во время учений, в которых девятиклассники играли роль участников митинга, к ним применили силовые приёмы, в результате некоторые из них получили травмы.

В МВД Татарстана подтвердили, что проводили учения в школе, отметив, что заранее проинструктировали администрацию и учащихся, при этом ведомство пообещало провести проверку из-за того, что участие гражданских в учениях не было согласовано с республиканским МВД.

После инцидента уволилась глава отдела образования Тукаевского муниципального района, проводится служебное расследование.