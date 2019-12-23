Участник учений силовиков в Татарстане пожаловался на травмы

Ученики Новотроицкой средней школы в Татарстане получили травмы после учений МВД по разгону акции протеста, со ссылкой на школьников пишет «МБХ Медиа».

По словам учащихся, во время учений, в которых девятиклассники играли роль участников митинга, к ним применили силовые приёмы, в результате некоторые из них получили травмы.

«Меня очень жёстко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро, и меня одного ткнули лицом в снег, очень жёстко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», — рассказал ученик.

По его словам, после уроков директор школы пришёл и сказал, что «давайте собирайтесь, вы пойдёте с МВД». Всего в учениях участвовали около 18 подростков, им сказали, чтобы они «топали», провоцировали и толкали полицейских.

«Первый раз мы сначала просто побежали, мы три раза всего "дрались"», — добавил школьник.

Напомним, накануне жительница Татарстана опубликовала видео, на котором сотрудники правоохранительных органов проводят учения в местной школе по разгону митинга. В МВД Татарстана подтвердили, что проводили учения в школе, отметив, что заранее проинструктировали администрацию и учащихся, при этом ведомство пообещало провести проверку из-за того, что участие гражданских в учениях не было согласовано с республиканским МВД.

После инцидента уволилась глава отдела образования Тукаевского муниципального района, проводится служебное расследование.