Прокуратура Тагилстроевского района через суд обязала сократить сроки расселения жильцов аварийных домов

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проверила исполнение требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на поднадзорной территории.

В ходе проверки было установлено, что в период с 2018 по 2019 год постановлениями администрации Нижнего Тагила три многоквартирных дома на улицах Чаплыгина и Садоводов признаны аварийными и подлежащими сносу, а расселение жителей запланировано в срок до 2025 и 2026 годов. Обследования данных домов показали их ненадлежащее техническое состояние, множественные повреждения и разрушение конструкций. С учётом указанных обстоятельств установленные сроки расселения многоквартирных домов являются неразумными, не учитывают конструктивные особенности зданий, показатели их технического состояния. Несвоевременное расселение жильцов вышеуказанных многоквартирных домов влечёт угрозу их жизни и здоровью.

В связи с этим прокуратура района направила в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила исковые заявления о признании незаконными постановлений администрации города в части расселения жильцов данных многоквартирных домов в срок до 2025 и 2026 годов и о возложении обязанности по установлению разумных сроков расселения граждан.

Тагилстроевский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Решения суда в законную силу не вступили. Их исполнение находится на контроле районной прокуратуры.