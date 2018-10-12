Прокуратура Свердловской области закрыла уголовное дело против 75-летнего жителя Нижнего Тагила за срубленную яблоню

Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев своим решением отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 75-летнего Анатолия Кононенко из Нижнего Тагила по статье 260 УК РФ за незаконную рубку яблони. Об этом Znak.com сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. До этого областная прокуратура затребовала на проверку из полиции Нижнего Тагила все материалы по этой истории, чтобы оценить законность принятого процессуального решения.

Напомним, в начале августа Кононеко из соображений безопасности решил спилить несколько засохших деревьев возле дома № 52 по улице Ломоносова, но не всем жильцам понравилась инициатива пенсионера, на мужчину написали заявление в полицию. В мэрии Нижнего Тагила ущерб оценили в 48 тысяч рублей. Сначала участковый ОП № 16 отказался возбуждать уголовное дело. Ущерб разделили на жильцов дома, и в итоге посчитали вред незначительным для уголовного преследования, но природоохранная прокуратура решение обжаловала. В надзорном ведомстве заявили, что если пенсионер возместит ущерб, то дело может быть прекращено. Санкции статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривают штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.