Журналист АН «Между строк» встретился с пенсионером из Нижнего Тагила, на которого возбудили уголовное дело за срубленную яблоню (ВИДЕО)

75-летний Анатолий Кононеко, обвиняемый по статье 260 УК РФ за незаконную рубку деревьев, хорошо знаком жильцам дома № 65 по улице Карла Маркса. Несмотря на преклонный возраст, мужчина находится в хорошей физической форме и ведёт активный образ жизни. По словам соседей, пенсионер всегда очень вежлив и доброжелателен, но имеет «очень богатую фантазию».

«Часто видим его гуляющим во дворе, при встрече всегда делает комплименты нам и нашим детям, — рассказывают соседи. — Но у него немного не всё в порядке с головой. Говорит, что у него пенсия в 500 тысяч рублей и личные связи с Путиным и Носовым. А так он не буйный. Живёт с сыном, который недавно из тюрьмы вышел».

В начале августа Кононеко из соображений безопасности решил спилить несколько засохших деревьев возле дома № 52 по улице Ломоносова, но не всем жильцам понравилась инициатива пенсионера, на мужчину написали заявление в полицию. В мэрии Нижнего Тагила ущерб оценили в 48 тысяч рублей. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Сам Анатолий журналисту АН «Между строк» попался при выходе из подъезда. Пенсионер очень удивился, что его случай заинтересовал прессу, но виновным себя не считает.

«Этим деревьям по 50 с лишним лет, они засохли уже все. А если сильный ветер уронит их на людей или автомобили? Меня никто об этом не просил и за это не платил, — уверяет мужчина. — И никакой яблони я не рубил. В тот день я только начал пилить, как ко мне подошёл полицейский и отобрал пилу».

Позже Кононенко сказал, что срубить сухостой ещё в прошлом году его «попросил экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов». Якобы градоначальник пообещал ему помочь деньгами, если пенсионер будет следить за этим сквером. Местные жители опять напоминают о «богатой фантазии» соседа.

«Они знают, что у меня счета в банках. Если Путин узнает об этом уголовном деле, то всем по фуражкам надаёт. Владимир Владимирович должен в октябре в Нижний Тагил приехать, вот пусть он разберётся», — заявил Кононенко.

В прокуратуре Свердловской области Znak.com сообщили, что ведомство затребовало у полиции уголовное дело для проверки.