Против пенсионера из Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за срубленную яблоню

В Нижнем Тагиле на 75-летнего пенсионера завели уголовное дело по статье 260 УК РФ за незаконную рубку яблони, со ссылкой на городского природоохранного прокурора Вячеслава Касьянова пишет ИА «Все новости». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет или штраф до 500 тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что пенсионер срубил яблоню недалеко от дома на улице Ломоносова, где он живёт. По словам местных жителей, это могло произойти случайно: возле дома росли старые засохшие рябины, и в начале августа пенсионер решил срубить сухостой, но случайно задел здоровую яблоню. В полицию на него заявили прохожие.

«Зелёные насаждения росли на муниципальной земле. В мэрии оценили ущерб в 48 тысяч 810 рублей. Сумму определили в соответствии с постановлением правительства, которое уточняет размер вреда от нарушений лесного законодательства. Участковый отдела полиции № 16 организовал проверку», — заявили в природоохранной прокуратуре.

Изначально полиция Нижнего Тагила отказалась возбуждать уголовное дело, ущерб разделили на жильцов дома и в итоге посчитали вред незначительным для уголовного преследования, однако прокуратура решение обжаловала. В надзорном ведомстве заявили, что если пенсионер возместит ущерб, то дело может быть прекращено.