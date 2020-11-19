Прокуратура Свердловской области проверит университет из-за принуждения к бесплатному труду студентов-медиков

Директор «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев написал обращение прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой проверить Уральский государственный медицинский университет на предмет принуждения студентов к бесплатным работам
По информации Ura.ru, в документе он сослался на приказ Минздрава, согласно которому студентов медицинских специальностей под видом практики, но вместо учебных занятий направили работать с больными COVID-19. Причём трудиться им предстоит по восемь часов шесть дней в неделю.
По мнению главы фонда, эти требования являются незаконными и подвергают риску жизнь и здоровье студентов. Прокуратуру просят проверить действия руководства УГМУ на предмет коррупционной составляющей по статьям 285 (Злоупотребления должностными полномочиями) и 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).
- Вчера президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты 7 и 10 тысяч рублей студентам-медикам, обучающимся в вузе и задействованным для помощи в лечении коронавирусных больных.
- В конце октября министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов направил письмо в Уральский государственный медицинский университет с просьбой мобилизовать почти 400 ординаторов для борьбы с коронавирусом в ковидных госпиталях. 20 из них планировалось направить в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила