Прокуратура решила перепроверить главного свидетеля по делу воспитательницы Чудновец

Прокуратура Зауралья отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Эрнста Данеляна, который первым опубликовал в интернете видеоролик с изображением голого мальчика, за репост которого была осуждена воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец. Материалы по делу Данеляна направлены в следственное управление для организации проверки по факту распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего, сообщила старший помощник прокурора Курганской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Мельникова изданию Znak.com.

Напомним, Чудновец непосредственно к ролику не имела никакого отношения и заявила, что опубликовала его из-за возмущения к происходящему на видео. После этого воспитательница лагеря Татьяна Куршева и вожатый Данил Безбородов получили тюремные сроки. Как писала «Медиазона», в их деле есть много нестыковок. Действия самой Чудновец были определены обвинением как распространение детской порнографии. А предприниматель Эрнст Данелян, который первым выложил ролик в сеть, не понёс за это ответственности и был главным свидетелем по уголовному делу Чудновец.

«При этом в соцсетях родные Чудновец опубликовали запись её телефонного разговора с Данеляном, который обещал ей проблемы с законом. В день этого разговора и возбудили уголовное дело. Корреспондент “Новой газеты” Павел Каныгин, побывавший в Катайске, узнал, что, возможно, Данелян ранее домогался Чудновец, но та ему отказала», – пишет Znak.com.

В ноябре 2016 года Евгению Чудновец приговорили к шести месяцам колонии. Прокуратура просила областной суд заменить наказание на исправительные работы, а защита – оправдать воспитательницу, у которой на иждивении находится трёхлетний сын. Приговор был заменён на пять месяцев в колонии. В январе 2017 года её поместили в ИК № 6 Нижнего Тагила.

Агентство новостей «Между строк»