Прокуратура проверяет приют для животных в Нижнем Тагиле, где были обнаружены трупы собак

Прокуратура Свердловской области проверила приют для животных в посёлке Рудник им. III Интернационала в районе железнодорожной станции Сан-Донато, где ранее были обнаружены трупы нескольких собак. Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что передержку организовало ООО «Служба отлова безнадзорных животных» (СОБЖ) из Артёмовского. Срок действия контракта на отлов бездомных животных, который с компанией заключила администрация Горноуральского городского округа, истёк 31 декабря 2017 года. Несмотря на это, приехавшие накануне на территорию приюта сотрудники надзорного ведомства обнаружили в пункте передержки 13 собак. Все животные содержались в ненадлежащих условиях.

«В пункте передержки не проводились учёт поступающих и выбывающих животных; дезинфекция помещений, предназначенных для содержания безнадзорных собак, и оборудования; вакцинация против бешенства всех сотрудников, занимающихся отловом, перевозкой собак и уходом за ними; мойка и дезинфекция автомобиля, переносных клеток, применяющихся для отлова собак. Отловщики не проходили специальное обучение, безопасность кормов и воды для собак не проверялась, карантинные мероприятия не проводились», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в проверочных мероприятиях приняли участие также сотрудники природоохранной прокуратуры, департамента ветеринарии, Роспотребнадзора и полиции. В настоящее время у руководства ООО «Служба отлова безнадзорных животных» затребованы необходимые документы. По итогам их анализа виновные лица будут привлечены к ответственности, отметили в прокуратуре.

Напомним, в декабре прошлого года в правоохранительные органы с просьбой проверить пункт передержки для безнадзорных животных на Руднике обратилась депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина.

«Там никто не смотрит за животными. Они находятся в клетках, а рядом валяются трупы, головы животных, — говорила Мария Лисина. — Щенки и взрослые собаки, все в собственных фекалиях, у них нет ни еды, ни воды. Это ужаснейшее зрелище! Щенков оттуда вчера забрали, а сегодня полиция ещё выделила машину для того, чтобы увезти оттуда всех остальных собак. Животных привезли в наш тагильский приют для бездомных животных “Четыре с хвостиком”, фиолетовых, замёрзших, сегодня два щенка умерли».

В начале декабря в здании передержки произошёл пожар, в котором погиб сторож.

В августе 2017 года СОБЖ из Артёмовского выиграла конкурс на отлов бродячих собак и в Нижнем Тагиле. Тогда фирма снизила первоначальную стоимость контракта почти на миллион рублей — с 3,18 до 2,18 миллиона рублей. За эти деньги служба отлова должна была поймать до конца года 750 собак, из них 115 особей содержать в течение шести месяцев, 155 собак кастрировать или стерилизовать, а 595 животных усыпить и утилизировать. Алёна Казакова, директор фонда «Добрые руки», который сошёл с торгов, тогда отметила, что за ту цену, что предложили предприниматели из Артёмовского, добросовестно выполнить условия контракта невозможно. По данным пресс-службы администрации города, с 1 января 2018 года отловом и передержкой безнадзорных животных в Нижнем Тагиле также занимается артёмовская «Служба отлова безнадзорных животных».