Полиция Нижнего Тагила проверяет приют для животных, где обнаружены трупы собак

Тагильские полицейские проводят проверку деятельности приюта для животных в посёлке Рудник им. III Интернационала в районе бывшего тепличного хозяйства. Там ранее были обнаружены трупы нескольких животных. В правоохранительные органы обратилась депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина.

«Вчера Мария Лисина обратилась в управление внутренних дел с заявлением по незаконному существованию этого питомника. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 16. Там были обнаружены трупы, по предварительным данным, трёх животных, также оттуда были вывезены щенки. Сейчас в ОП № 16 проводится проверка по факту деятельности питомника, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Там никто не смотрит за животными. Они находятся в клетках, а рядом валяются трупы, головы животных, — поделилась впечатлениями Мария Лисина. — Щенки и взрослые собаки, все в собственных фекалиях, у них нет ни еды, ни воды. Это ужаснейшее зрелище! Щенков оттуда вчера забрали, а сегодня полиция ещё выделила машину для того, чтобы увезти оттуда всех остальных собак. Животных привезли в наш тагильский приют для бездомных животных “Четыре с хвостиком”, фиолетовых, замёрзших, сегодня два щенка умерли».

Кто руководит питомником на Руднике и сколько времени он уже существует, неизвестно. По словам охранников, на территорию бывшего тепличного хозяйства часто приезжает Lada Largus с надписью на борту «Отлов бродячих животных».