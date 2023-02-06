Прокуратура проверит на законность назначение осуждёного за должностное преступление экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова в муниципальном учреждении

Ленинская районная прокуратура Нижнего Тагила оценит законность назначения экс-начальника городской ГИБДД Анатолия Чернова на пост замруководителя муниципального Центра организации дорожного движения. Об этом АН «Между строк» рассказал заместитель прокурора Ленинского района города Иван Перегуд.

Напомним, о новом месте работы бывшего главного гаишника города стало известно на прошлой неделе. Новость вызвала некоторое недоумение у тагильчан, посчитавших, что человек с таким прошлым не имеет права занимать руководящие должности в муниципальных организациях.

Отметим, что Анатолий Чернов был осуждён на 2 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями, также его лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года. В октябре 2022 года его отпустили на свободу, Кассационный суд изменил срок на условный.

По версии обвинения, летом 2020 года экс-начальник ГИБДД Анатолий Чернов отдал приказ своим подчинённым Холстинину, Бабушкину и Петухову освободить от административной ответственности сына заместителя председателя Нижнетагильской городской думы Владимира Базилевича и вернуть ему транспортное средство. Ранее сын председателя был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после которого погиб человек. Сам Чернов свою вину не признал и заявил, что преступных приказов не отдавал и что подчинённые его неверно поняли.