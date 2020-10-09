Прокуратура проверила дом в Карпинске, где нашли истощённого младенца

Прокуратура Карпинска провела проверку по истории с маленькой девочкой, которая полгода прожила в шкафу, пишет E1.ru.

«Установлено, что предполагаемая мать ребёнка на учёт в женскую консультацию ГАУЗ Свердловской области "Карпинская центральная городская больница" не встала, в конце апреля 2020 года дома родила девочку, в родильный дом не обращалась, после рождения ребёнка с новорождённой на учёт в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребёнка не оформила. При проверке по месту жительства установлено, что детское питание — смесь, детская одежда для новорождённых, кроватка, средства гигиены для новорождённых отсутствуют», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, семья на учёте в органах системы профилактики не состоит и ранее не состояла.

Напомним, в Карпинске 37-летняя женщина полгода держала в шкафу новорождённую дочь, ожидая, пока та умрёт от голода. Она спрятала ребёнка в шкафу в дальней комнате сразу после родов. Она не состояла на учёте по беременности ни в каких медицинских организациях и не обращалась к врачам во время самих родов. Сказала всем, что родила мёртвую девочку. При этом женщина воспитывала ещё двоих детей — 13-летнего сына и 3-летнюю дочь.

После случайного обнаружения младенца мать поместили в психиатрическую больницу. Сейчас правоохранительные органы и уполномоченный по правам ребёнка выясняют, что побудило её так поступить.

По данным Минздрава, девочка находится в тяжёлом состоянии, её перевозят из краснотурьинской больницы, где она сейчас находится, в ОДКБ № 1 на вертолёте центра медицины катастроф.