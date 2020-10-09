Девочку из Карпинска, которая полгода прожила в шкафу, на вертолёте отправили в Екатеринбург

Малышку из Карпинска, которую мать полгода продержала в шкафу, будут лечить медики ОДКБ № 1, со ссылкой на Минздрав Свердловской области пишет E1.ru.

«За ней вылетел вертолёт медицины катастроф для перегоспитализации в ОДКБ № 1. Девочке требуется восстановительное лечение, состояние тяжёлое. В настоящее время она находится в межмуниципальном детском центре в Краснотурьинске», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Карпинске 37-летняя женщина полгода держала в шкафу новорождённую дочь, ожидая, пока та умрёт от голода. Она спрятала ребёнка в шкафу в дальней комнате сразу после родов. Она не состояла на учёте по беременности ни в каких медицинских организациях и не обращалась к врачам во время самих родов. Сказала всем, что родила мёртвую девочку. При этом женщина воспитывала ещё двоих детей — 13-летнего сына и 3-летнюю дочь.

После случайного обнаружения младенца мать поместили в психиатрическую больницу. Сейчас правоохранительные органы и уполномоченный по правам ребёнка выясняют, что побудило её так поступить.