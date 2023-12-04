Прокуратура Пригородного района поддержала известного общественника, предложившего думе ГГО отстранить главу округа Дмитрия Летникова от должности

Прокуратура Пригородного района Свердловской области обязала думу Горноуральского городского округа вновь рассмотреть вопрос отставки действующего главы ГГО Дмитрия Летникова. Ранее депутаты округа отказались инициировать этот вопрос. Не поспособствовало этому ни требование прокуратуры, ни письменное обращение общественника-эколога и экс-кандидата на пост главы Горноуральского городского округа Рамиля Хакимова.

Напомним, Следственным комитетом в отношении Летникова было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения). По мнению Хакимова, депутаты сами должны были инициировать процедуру, однако не сделали этого, нарушив тем самым регламент думы и устав ГГО.

Отметим, в ходе проверок было установлено, что Дмитрий Летников в октябре прошлого года подписал договор купли-продажи с АО Санаторий «Янган-Тау». 26 октября того же года, используя бюджетные средства, приобрёл для себя и своей жены путёвки на сумму 134 860 рублей.

Кроме того, во время следствия было обнаружено, что для поездки в санаторий и обратно использовался служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Разрешение на пользование авто глава ГГО выдал себе сам.

«Иначе можно ставить вопрос о роспуске самой думы ГГО, которая работает с нарушением регламента, Устава ГГО и основных принципов местного самоуправления. Представительный орган МСУ, как элемент системы сдержек и противовесов, создан для недопущения, устранения произвола и коррупции чиновников, а в нашем случае получается, что ещё является “крышей” должностных лиц органов МСУ ГГО», — написал на своей странице Рамиль Хакимов.