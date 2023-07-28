Прокуратура Пригородного района через суд обязала Фонд пенсионного и соцстрахования выплатить инвалиду 30 тысяч рублей

Прокуратура Пригородного района через суд взыскала компенсацию причинённого морального вреда с регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в пользу инвалида II группы — жителя села Мурзинка. Мужчина по индивидуальной программе реабилитации нуждался в ежедневных памперсах для взрослых, в также в калоприёмниках, специальных кремах, порошках и пелёнках. Однако местное отделение Фонда не оказывало ему своевременную помощь, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина обратился в филиал № 3 регионального госучреждения Фонда с заявлениями на обеспечение его всеми необходимыми по программе предметами личной гигиены. Однако организация неоднократно задерживала выдачу вещей, откладывая этот процесс на несколько месяцев и даже лет. Например, 13 января 2022 года мужчина обращался в учреждение с заявлением о предоставлении ему очистителя для кожи. При этом впервые ему выдали очиститель лишь 19 февраля 2023 года, то есть спустя более года с даты подачи заявления.

«Каждый факт несвоевременного предоставления технического средства реабилитации доставлял мужчине неудобства (в том числе из-за того, что некоторые “одноразовые” средства реабилитации он был вынужден использовать неоднократно), нравственные и физические страдания, ограничивал его жизнедеятельность, создавал препятствия для его социальной адаптации. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения прокуратуры в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального отделения Фонда в пользу инвалида компенсации причинённого морального вреда», — отметили в прокуратуре.

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с регионального отделения Фонда в пользу инвалида компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.