Прокуратура потребовала отправить в психбольницу «Учеников Христа», которые до смерти забили 9-летнего мальчика

Прокуратура Свердловской области отправила в суд дело Земфиры Гайнуллиной, создательницы секты «Ученики Христа». Женщину и двух её последователей обвиняют в убийстве девятилетнего мальчика. Как сообщили Znak.com в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура требует применить к трём обвиняемым принудительные меры медицинского характера — чаще всего это означает принудительное лечение в психиатрической больнице.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала, что Гайнуллина страдает хроническим психическим расстройством, как и её последователи. Именно поэтому прокуратура добивается принудительного лечения.

По версии следствия, Гайнуллина создала секту, в которой издевалась над людьми и причиняла вред их здоровью. В секте оправдывалась необходимость телесного наказания детей — глава религиозной организации требовала от родителей избиения детей за нарушение установленных ею правил.

Вместе с делом Гайнуллиной в суд поступит уголовное дело в отношении Ивана К., отца двух мальчиков 2005 и 2010 годов рождения. Его обвиняют в убийстве своего 9-летнего сына.