Прокуратура потребовала отправить в психбольницу «Учеников Христа», которые до смерти забили 9-летнего мальчика

Прокуратура Свердловской области отправила в суд дело Земфиры Гайнуллиной, создательницы секты «Ученики Христа». Женщину и двух её последователей обвиняют в убийстве девятилетнего мальчика. Как сообщили Znak.com в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура требует применить к трём обвиняемым принудительные меры медицинского характера — чаще всего это означает принудительное лечение в психиатрической больнице.
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала, что Гайнуллина страдает хроническим психическим расстройством, как и её последователи. Именно поэтому прокуратура добивается принудительного лечения.
По версии следствия, Гайнуллина создала секту, в которой издевалась над людьми и причиняла вред их здоровью. В секте оправдывалась необходимость телесного наказания детей — глава религиозной организации требовала от родителей избиения детей за нарушение установленных ею правил.
Вместе с делом Гайнуллиной в суд поступит уголовное дело в отношении Ивана К., отца двух мальчиков 2005 и 2010 годов рождения. Его обвиняют в убийстве своего 9-летнего сына.
- Тело ребёнка нашли в Екатеринбурге в лесополосе в Чкаловском районе города 28 ноября 2019 года после звонка на телефон доверия СУ СКР по Свердловской области. Тогда же стало известно, что мальчик находился в городе с родителями, которые, возможно, являются членами секты «Ученики Иисуса Христа». По подозрению в убийстве в Уфе был задержан отец ребёнка Иван К., а также 48-летняя уроженка Башкортостана Земфира Гайнуллина, которая возглавляла секту.