Прокуратура потребовала от администрации Горноуральского городского округа отремонтировать аварийную плотину в Черноисточинске

Нижнетагильская природоохранная прокуратура подала иск к администрации Горноуральского городского округа с требованием отремонтировать Авроринскую плотину в посёлке Черноисточинск, сообщает пресс-служба областной природоохранной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры и специалисты Минприроды региона провели осмотр плотины, расположенной на реке Исток и образующей Авроринский пруд. При проверке было установлено, что сооружение находится в аварийном состоянии. Последний капитальный ремонт здесь делали в 1978 году. Однако, несмотря на аварийное состояние и угрозу для жизни населения, плотина продолжает эксплуатироваться.