Прокуратура обжаловала отказ лишать родительских прав супругов Проказовых из-за акции 27 июля

Перовская межрайонная прокуратура подала жалобу на отказ Лефортовского районного суда Москвы лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые взяли ребёнка на несогласованную акцию 27 июля, со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС. Появление жалобы от прокуратуры подтвердил в телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

Жалоба прокуратуры зарегистрирована в Мосгорсуде, дата заседания пока не назначена.

Ранее, 2 сентября, Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Проказовых за участие в акции 27 июля с маленьким сыном.

Прокуратура утверждала, что во время митинга Проказовы подвергли опасности жизнь и здоровье ребёнка, так как отдали его другому человеку. Дмитрий Проказов говорил, что передал сына своему другу и двоюродному брату жены Сергею Фомину, когда они решили вместе уйти из центра города.

Кроме того, прокуратура просила лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, которые пришли на акцию протеста 3 августа с дочерьми. Пётр Хомских попал на видео, на котором его представляют «охранником Алексея Навального». Обвинение прокурора было основано на заметке на сайте РЕН ТВ, суд отказался удовлетворить иск прокуратуры.