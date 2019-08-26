Прокуратура потребовала лишить родительских прав за акцию 27 июля ещё одну пару

В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля, сообщает «Апология протеста».

Прокурор обратился в суд с иском в отношении Петра и Елены Хомских. Мужчина попал на провластный видеоролик, где он представлен как «охранник Алексея Навального», отмечает «Апология протеста».

Ранее, в начале августа, московская прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Дмитрия и Ольгу Проказовых за участие в акции 27 июля с сыном. По версии ведомства, они передали ребёнка «третьему лицу», что якобы подвергло опасности его «здоровье и жизнь». «Третьим лицом» оказался двоюродный брат матери мальчика, фигурант дела о «массовых беспорядках» Сергей Фомин. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по двум статьям — оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова попросила Генпрокуратуру не лишать супругов родительских прав, однако отметила, что «участие в несанкционированных митингах несёт потенциальную опасность».