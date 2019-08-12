Детский омбудсмен встала на защиту семейной пары, которая пришла на митинг 27 июля с годовалым ребёнком 

Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых, которые 27 июля находились на несогласованной акции за честные выборы с годовалым сыном.

«Что касается конкретной ситуации с супружеской парой Проказовых, они озвучивали позицию, что не принимали участия в митинге и не подвергали своего ребёнка опасности. Со своей стороны мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых», — цитирует ТАСС заявление Кузнецовой.

Также при необходимости аппарат омбудсмена готов подготовить «экспертное заключение для рассмотрения в суде». При этом Кузнецова отметила, что необходимы «профилактические и превентивные меры» во избежание повтора подобных случаев.

Омбудсмен считает реакцию прокуратуры вполне закономерной, поскольку в ведомстве «обязаны реагировать на признаки опасности для жизни и здоровья ребёнка, его эксплуатации, злоупотребления родительскими правами в ущерб интересам ребёнка».

Согласно законодательству РФ, всё это является основанием для лишения родительских прав, а также для административной и уголовной ответственности.

«Участие в несанкционированных митингах несёт потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь», — заявила Кузнецова.

Напомним, после митинга 27 июля столичная прокуратура направила в суд исковое заявление с просьбой лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые присутствовали на несогласованной акции вместе с годовалым малышом. В заявлении прокуратуры сказано, что «супруги, эксплуатируя ребёнка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».