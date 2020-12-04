Прокуратура обязала городскую больницу Нижнего Тагила и областной Минздрав бесплатно обеспечить инвалида необходимым лекарством

Прокуратура Дзержинского района обязала городскую больницу №1 Нижнего Тагила и Министерство здравоохранения Свердловской области предоставить лекарства инвалиду, страдающему редким заболеванием.
Как сообщает ТРК «Телекон», мужчина обратился в больницу по месту жительства, где предоставил заявление о получении нужного препарата. Городская больница, направила запрос в областной Минздрав, где ответили, что это лекарство не зарегистрировано в России, поэтому обеспечить инвалида препаратом не представляется возможным.
«Выдано было заключение о том, что он нуждается в лекарственном средстве, которое на территории Российской Федерации не зарегистрировано, соответственно, приобрести он его нигде не может. Центр направил это заключение консилиума врачей в Министерство здравоохранения РФ, которое выдало разрешение на ввоз этого препарата. Финансирование должно осуществляться за счёт бюджетных средств, при этом, ответственным за это направление является Минздрав Свердловской области», — рассказал заместитель прокурора Николай Коваленко.