Прокуратура Нижнего Тагила заставила Городскую больницу № 1 вернуть более 13 млн рублей долга поставщикам лекарств

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района добилась погашения задолженности со стороны Городской больницы № 1 перед поставщиками лекарств на сумму более 13 млн рублей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушение было выявлено правоохранителями при проверке соблюдения руководством медучреждения обязательств по государственному контракту. Выяснилось, что задолженность горбольницы перед поставщиками составляет более 23 млн рублей, при этом все лекарства и медицинские изделия были поставлены в медучреждение вовремя и в полном объёме.

Представителям районной прокуратуры удалось добиться привлечения к административной ответственности начальника планово-экономической службы больницы. Он был признан виновным по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении госзакупок). Выплата оставшейся суммы задолженности находится на контроле прокуратуры.