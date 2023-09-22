Прокуратура Нижнего Тагила потребовала от мэрии восстановить тротуар вдоль детского сада на Гальянке

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района через суд потребовала у администрации города построить тротуар вдоль границы территории детского сада № 207 на ГГМ и внутриквартальной дороги, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что отсутствие обособленного тротуара вскрылось во время проверки, что является нарушением действующего ГОСТа и создаёт опасность для жизни и здоровья местных жителей, особенно воспитанников детского сада. По её итогу прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила направила в районный суд исковое заявление с требованием устранить нарушение. Суд встал на сторону правоохранителей и удовлетворил требования в полном объёме, поэтому теперь мэрии предстоит построить вдоль забора новый тротуар.

Отметим, что на момент публикации на месте, где до конца лета 2024 года администрация Нижнего Тагила должна будет построить тротуар, располагается самоорганизованная парковка.