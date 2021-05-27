Прокуратура Нижнего Тагила отказалась проверять источники финансирования агитационной кампании Захарова, Радаева, Рощупкина и Малых на праймериз «Единой России»

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила не будет проверять источники финансирования агитационной кампании кандидата в депутаты Госдумы Константина Захарова и кандидатов в депутаты ЗакСо Владимира Радаева, Владимира Рощупкина и Вячеслава Малых. Об этом говорится в ответе ведомства первому секретарю нижнетагильского отделения КПРФ Михаилу Бояркину.

«На 19.05.2021 решений уполномоченным на то должностным лицом, государственным органом <…> о назначении избирательных кампаний по выборам на территории Нижнего Тагила не принималось, в связи с чем информация, распространяемая на рекламных билбордах, в печатных материалах, на информационных досках МКД в связи с проводимым предварительным голосованием партией “Единая Россия”, предвыборной агитацией не является. Учитывая изложенное, оснований для проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования в настоящий момент не имеется», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, с 24 мая в России проходят праймериз (предварительное голосование) партии «Единая Россия». Получившие наибольшее количество голосов избирателей кандидаты получат право баллотироваться от правящей партии на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Параллельно с выборами в российский парламент свердловчанам предстоит избрать депутатов Законодательного Собрания. Впервые праймериз проходят в электронном формате. Проголосовать за своего кандидата сможет любой житель области, зарегистрированный на сайте «Госуслуги».

14 мая на официальном сайте праймериз завершилась регистрация кандидатов. Всего региональный оргкомитет зарегистрировал 492 кандидата — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. От участия в процедуре отказались два действующих депутата Госдумы (один из них от Нижнего Тагила — Алексей Балыбердин) и восемь депутатов Заксобрания (один из них — Алексей Кушнарёв).