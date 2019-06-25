Прокуратура не выявила нарушений в школе, ученик которой пожаловался на качество питания Владимиру Путину

После жалобы тагильского семиклассника на еду в школе № 61 на медиафоруме независимых СМИ «Правда и справедливость» в образовательном учреждении была проведена внеплановая проверка. В ходе неё Роспотребнадзор и прокуратура не выявили каких-либо серьёзных нарушений. В 61-й школе питание по контракту организует с 2017 года «Комбинат общественного питания» (входит в структуру группы компаний «Кейтеринбург»). Договор заключён до 31 декабря 2020 года. Ранее жалоб по качеству и организации питания по этой школе не возникало.

«После обращения была проверка Роспотребнадзора и прокуратуры. Нарушений, которые влияют на качество блюд, прокуратурой не было выявлено. Роспотребназор отметил лишь одно простое нарушение – тёрку не помыли вовремя. Но это был рабочий процесс, работник просто не успел помыть тёрку, он её замочил. Поэтому в протоколе указано, что замечаний не выявлено. На “Комбинат общественного питания” никаких штрафных санкций не наложено», – отметила Зульфия Комлева, представитель компании «Кейтеринбург».

Одним из героев медиафорума, организованного 16 мая в Сочи Общероссийским народным фронтом, стал 13-летний сын известного общественника Ильи Коровина (Тагильчанина) — Фёдор Коровин. В конце апреля он записал и выложил на свой канал в YouTube полутораминутное видео, в котором пожаловался на питание. На ролик обратил внимание член Центрального штаба ОНФ публицист Захар Прилепин. В итоге видео было продемонстрировано президенту России Владимиру Путину. После жалобы тагильского семиклассника на школьную еду Владислав Пинаев провёл совещание, посвящённое организации качественного питания детей в образовательных учреждениях города.

Напомним, в показанном президенту репортаже были использованы кадры других начинающих блогеров из школьных столовых российских городов, Фёдор Коровин не предоставлял фото или видео из столовой школы № 61, он выступил лишь спикером.